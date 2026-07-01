Дорога на конечной остановке автобуса №61 остаётся с «лунными кратерами»

Во вторник, 30 июня, калужанка рассказала о проблеме с дорогой на улице Дружбы в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, сейчас там невозможно ездить.

— Просим вас отремонтировать нам дорогу на улице Дружба, - пишет горожанка. - Это конечная автобуса №61, а также поворот на улицу Дружбы, 8, корпус 1, возле мусорных баков. Невозможно ездить!

— На улице Дружбы ремонт дороги не предусмотрен, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - Но постараемся провести ямочный ремонт в этом году.