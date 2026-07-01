Дорога на конечной остановке автобуса №61 остаётся с «лунными кратерами»
Во вторник, 30 июня, калужанка рассказала о проблеме с дорогой на улице Дружбы в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».
По её словам, сейчас там невозможно ездить.
— Просим вас отремонтировать нам дорогу на улице Дружба, - пишет горожанка. - Это конечная автобуса №61, а также поворот на улицу Дружбы, 8, корпус 1, возле мусорных баков. Невозможно ездить!
— На улице Дружбы ремонт дороги не предусмотрен, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - Но постараемся провести ямочный ремонт в этом году.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь