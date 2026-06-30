В Калуге запустили чат-бот для поиска бензина
Правительство региона запустило новый сервис для поиска информации о наличии автомобильного топлива на АЗС.
Теперь это можно сделать не только на геопортале, но и в боте в мессенджере МАХ.
Поиск возможен только с телефона. При этом бот запросит данные о геолокации.
Проблемы с топливом начались в регионе две недели назад. По состоянию на 30 июня около половина заправок в городе находится без топлива, на остальных скапливаются очереди.
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