В Калуге запустили чат-бот для поиска бензина

Правительство региона запустило новый сервис для поиска информации о наличии автомобильного топлива на АЗС.

Теперь это можно сделать не только на геопортале, но и в боте в мессенджере МАХ.

Поиск возможен только с телефона. При этом бот запросит данные о геолокации.

Проблемы с топливом начались в регионе две недели назад. По состоянию на 30 июня около половина заправок в городе находится без топлива, на остальных скапливаются очереди.