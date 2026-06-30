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Авто и транспорт

Жителя Людинова осудят за разбитое зеркало автомобиля

Евгения Родионова
30.06, 13:00
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Во вторник, 30 июня, Людиновская городская прокуратура сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он обвиняется в хулиганстве.

— В феврале 2024 года мужчина умышленно разбил зеркало автомобиля на парковке во дворе многоквартирного дома в городе Людиново. Когда 34-летняя хозяйка авто сделала ему замечание, он ударил её по лицу. Женщина получила перелом челюсти, - пояснили в прокуратуре.

Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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