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Авто и транспорт

Почти 4000 нарушителей парковки оштрафовали в Калужской области

Дмитрий Ивьев
30.06, 08:12
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3997 постановлений вынесено за пять месяцев нынешнего года, сообщили в региональном Центре безопасности дорожного движения.

- Неправильная парковка не только создает неудобства для других водителей и пешеходов, но и может стать причиной серьезных дорожно-транспортных происшествий, - прокомментировали в Центре. - Загроможденные проезжие части, перекрытые пешеходные переходы, ограниченная видимость – все это прямые последствия игнорирования правил остановки и стоянки.

Калужан призвали соблюдать правила дорожного движения.

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