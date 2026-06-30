Почти 4000 нарушителей парковки оштрафовали в Калужской области
3997 постановлений вынесено за пять месяцев нынешнего года, сообщили в региональном Центре безопасности дорожного движения.
- Неправильная парковка не только создает неудобства для других водителей и пешеходов, но и может стать причиной серьезных дорожно-транспортных происшествий, - прокомментировали в Центре. - Загроможденные проезжие части, перекрытые пешеходные переходы, ограниченная видимость – все это прямые последствия игнорирования правил остановки и стоянки.
Калужан призвали соблюдать правила дорожного движения.
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