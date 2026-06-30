Обнинск
+24...+25 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Улицу в Малоярославце перекроют на три дня
Авто и транспорт

Улицу в Малоярославце перекроют на три дня

Дмитрий Ивьев
30.06, 12:23
0 286
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

С 1 по 3 июля будет закрыт проезд в район дома №42 на улице Московской.

- Это связано с устранением аварийной ситуации на канализационном коллекторе, проходящем под центральной дорогой, в результате которой появился провал асфальтового покрытия, - рассказал во вторник глава района Вячеслав Парфенов. - Чтобы минимизировать неудобства, мы подготовили схему объезда.

Машины смогут двигаться по улицам Василия Петрова, Первомайской и Кутузова.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkpFT2Zta1lMSzNyME90Q05OaHcrcHc9PSIsInZhbHVlIjoiRURNbVBMczVBMno2K1FXVWQyb2JBQVlkeXgvMDl5NDU3OUJnRmtWbzFxdU45MkMvMHdub05ZMDVJck1LS0ZpaktrdG9EZVEvaDlTQ29SSnlRUm1zbDhCbllDNUJQYnAwUlM2NDlNTitmN1RvL1hNcllGMFBDV0JVSmxpZVFIa2lyTjRtQnMzeDlzV1haWHdWWW5UaCtncWRxcGdna1hJTnpjYllVSDlRZHh4OUM5TGZLY3RBelErMW1ObmZpUVN3Q1hXNEhaY21PUHNvdnFGSllROG1VNitabnpDVXdmMnJHSXQ0ZkVZWmVnbnZmaSt1TExBTDlWckVNUENMd0Y3ZEkzRFdUS0dyMUlwTU5yY3d4V2dzZkgyV0RaVTVPUTdzdEZrTXdUZFhwZFpUTC9IOCtuYlVpSVdpY3hlaFdSS01FWU5reEZLMlhwRW84clF4VXAzeXBVdXVTMnpHc3FKaFRzbldXdklxTHpGb2hRYXhHRFFKMzBUTjBOWkhmK2d4ZkZTbEFTNzJTNkg2VWNHUW9rdzBQQmdJRVVxZEI3TE0vbVEwV21MYUtkVi9ZdVU0emRaQUVWekFBdXFmZE4vUCIsIm1hYyI6IjQ1MTlhZmIyMDhmZWZjMDAyZjU2N2NiZDIwYWQ2ZDQxY2RkMmJlYTgwYTg2MTZjNDVlNjlkNjBkMzIwMTYwMzgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InA3QkxCYXhUWWhGZkFuZmd1aXBLd1E9PSIsInZhbHVlIjoiOEZCWlVNZ0xrSWZqZWx0UGVuVktpN0ttS3drY1UyWkY4cFNRQlVGckZLU0tpWU5yWHh5d29yNVBSVHhJYmN3TElkVEo1NVRwejc3M3dEUFRrVys0TXYyeE1pSnR1Y2xTUVMzdDRIbTNrYklwQVRJQW9YTHJOaGFIQ1owdWFOTzN5QVJxNUNlM296QnhPVUNTMFZxM0E5QlNCQVF3bHdDVlRqWTlBUzV2cGtTa0toZy9lWFRhdzYzSksydmhvaFYyZ2xrVmVsSDVrOXBTOHZqM2c2UERLWGNsSlVUL05pb3FFNDV5WE9UY1FqNFNTQkVGNnVYUHFRUFJ4dTIxZnA1N2krR3l3SE0rMnJJY29rckdYWjcwd0xKd290NW01cGp4d1JDZ0s5UkMyNXVoNmxYaitSbndNbUtqbXdtUUFBc0MzSlJsb2NFMzhRNEJKVGlJY2IrVUtqQ0dNS1lENUNramwvaHFRTC9abEpEd01xMEVzOHhlQXM3R0NoMkFjTG9tMkhGYWpBcTVuZjFYbnR0NjFVd0VQNzk4MVpDSml5czFhdDh5Z2t0N085Ny9xTDdoL0FxcDVSV3dQTVRiREJVTkIxcm1kOUxtVFFEQkp6dExhWkN3Y25EY0VVakVlcE5ubUh3ZXF3akIwTmxHdEhrS2s2c1ZhQmJxK3VvWGhuMDFWb1Iyay9jV1RGZmtxNE1yOUQvMXlQQ3NaNW1RdDN2NXRDa2lRdUlQdWVvdS9ST2xNK08vQlRjaUZsS2RxaEV5ZUo1WlB1WFB1aVdCcG5zaHVGWW84NXhRM2J5SkxtNEVZM2NRMEVCQy9TaElFeGtkQ2hSSnR1R3Y0dkFaNDJiMiIsIm1hYyI6ImE0ZjhhMWFjM2M0MzY2Mjc2MmRkYzZlZmU0YzA3MGIyMTEzMDRiZmUwNWVkNzE5ZjZmZDcxNjQ2NGU1NjJhNTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+