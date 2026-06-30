Улицу в Малоярославце перекроют на три дня

С 1 по 3 июля будет закрыт проезд в район дома №42 на улице Московской.

- Это связано с устранением аварийной ситуации на канализационном коллекторе, проходящем под центральной дорогой, в результате которой появился провал асфальтового покрытия, - рассказал во вторник глава района Вячеслав Парфенов. - Чтобы минимизировать неудобства, мы подготовили схему объезда.

Машины смогут двигаться по улицам Василия Петрова, Первомайской и Кутузова.