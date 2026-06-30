В Думиничском районе наложили арест на скутер мужчины за пьяную езду
Во вторник, 30 июня, прокуратура Думиничского района сообщила о наложении ареста на скутер 38-летнего мужчины.
По данным ведомства, он обвиняется в управлении транспортным средством в состоянии опьянения.
— В мае в посёлке Думиничи пьяный мужчина ехал на своём скутере, пока его не остановили сотрудники Госавтоинспекции. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, - пояснили в прокуратуре.
Ранее его уже привлекали к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Суд наложил арест на скутер.
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