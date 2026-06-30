В Думиничском районе наложили арест на скутер мужчины за пьяную езду

Во вторник, 30 июня, прокуратура Думиничского района сообщила о наложении ареста на скутер 38-летнего мужчины.

По данным ведомства, он обвиняется в управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

— В мае в посёлке Думиничи пьяный мужчина ехал на своём скутере, пока его не остановили сотрудники Госавтоинспекции. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, - пояснили в прокуратуре.

Ранее его уже привлекали к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Суд наложил арест на скутер.