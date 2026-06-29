В Калужской области ремонтируют дорогу до села Которь
Работы ведутся в Думиничском районе.
В порядок должны привести участок в 4,5 километра.
- Ранее дорога была разбита большегрузами, - прокомментировал 29 июня министр транспорта региона Александр Шпиренко. - Также дорожное полотно постепенно разрушалось в период весенней распутицы.
Все работы на объекте запланировано завершить осенью этого года.
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