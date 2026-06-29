В Калуге водитель, виновный в смертельной аварии, получил принудительные работы

В понедельник, 29 июня, прокуратура города Калуги сообщила о вынесении приговора в отношении 59-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он признан виновным в смертельной аварии.

— Утром в декабре 2025 года мужчина управлял автобусом ПАЗ. Он нарушил правила дорожного движения, и не уступил дорогу 39-летнему пешеходу на нерегулируемом переходе и наехал на него. Пешеход получил травмы и через шесть дней умер в больнице, - пояснили в прокуратуре.

Суд приговорил его к двум годам и шести месяцам принудительных работ. Также ему запретили управлять транспортными средствами на три года.