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Авто и транспорт

В Калуге водитель, виновный в смертельной аварии, получил принудительные работы

Евгения Родионова
29.06, 11:48
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В понедельник, 29 июня, прокуратура города Калуги сообщила о вынесении приговора в отношении 59-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он признан виновным в смертельной аварии.

— Утром в декабре 2025 года мужчина управлял автобусом ПАЗ. Он нарушил правила дорожного движения, и не уступил дорогу 39-летнему пешеходу на нерегулируемом переходе и наехал на него. Пешеход получил травмы и через шесть дней умер в больнице, - пояснили в прокуратуре.

Суд приговорил его к двум годам и шести месяцам принудительных работ. Также ему запретили управлять транспортными средствами на три года.

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