Новый асфальт появится на двух участках дороги Калуга – Медынь

В Дзержинском районе ведутся ремонтные работы.

В Кондрово до 12 июля обещают закончить ремонт 2,6 километра от магазина «Пятёрочка» на 2-й ул. Стефанова до 8-й автобазы.

Также в августе работы продолжатся на участке в районе перекрёстка у Акатово. Там приведут в порядок ещё 680 метров, сообщил глава района Егор Вирков.