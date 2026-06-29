Новый асфальт появится на двух участках дороги Калуга – Медынь
В Дзержинском районе ведутся ремонтные работы.
В Кондрово до 12 июля обещают закончить ремонт 2,6 километра от магазина «Пятёрочка» на 2-й ул. Стефанова до 8-й автобазы.
Также в августе работы продолжатся на участке в районе перекрёстка у Акатово. Там приведут в порядок ещё 680 метров, сообщил глава района Егор Вирков.
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