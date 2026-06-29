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Новость дня Авто и транспорт

Бензиновый кризис продолжается: две сети уменьшили поставки до 5-10% от нормы

Дмитрий Ивьев
29.06, 09:59
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На выходных калужане продолжили стоять в длинных очередях на заправки, где ещё можно купить бензин.

В понедельник, 29 июня, ситуацию обсудили на заседании правительства региона.

Министр конкурентной политики Калужской области Николай Владимиров пояснил, что «Калуганефтепродукт» в первую очередь обеспечивает топливом скорую помощь, КРЭО, школьные автобусы, водоканал, городской транспорт.

А вот с некоторыми АЗС есть проблемы. Владимиров отметил, что «Лукойл» и «Газпромнефть» на протяжении недели поставили на свои заправки только 5-10% от того, что поступало ранее. Но в ближайшее время туда собираются возить бензин с базы «Калуганефтепродукта».

Губернатор Владислав Шапша также сообщил, что на «Роснефти» продажи топлива выросли в два раза.

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