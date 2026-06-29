Калужская полиция предупредила о массовых проверках на дорогах
До 5 июля на трассах региона проходит профилактическая акция «Обгон», рассказали в Госавтоинспекции.
С 1 января по 23 июня нынешнего года в Калужской области на территории, где работает отдельный батальон ДПС, произошло 120 ДТП. В них 24 человека погибли и 175 получили травмы.
Из-за выезда на встречку зафиксировано 25 аварий с 16 погибшими.
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