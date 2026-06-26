Девять таксистов без разрешений попались на рейдах в Калужской области

На дорогах Калужской области прошли рейды по автомобилям такси.

Фото: Начальник управления административно технического контроля Калужской области Станислав Орехов.

О результатах проверок 26 июля рассказал начальник управления административно-технического контроля Станислав Орехов. Мероприятия охватили шесть территорий — Кировский, Мосальский, Жиздринский, Бабынинский округа, а также Калугу и Обнинск.

За время проверки инспекторы остановили 41 машину. Из них девять автомобилей оказались с нарушениями. Больше всего таких нашлось в Калуге - там выявили четыре машины с шашечками, которые работали нелегально. Еще два нарушителя попались в Бабынинском округе и три - в Мосальском.

Среди основных нарушений - отсутствие разрешения на работу в сфере перевозок и недостающая путевая документация. У некоторых водителей не было и того, и другого.

С каждым нарушителем инспекторы провели профилактические беседы. Им объяснили, какие правила они нарушают и к чему это может привести.

Рейды по такси в регионе продолжаются, аналогичные проверки запланированы и на других территориях области.