В Людинове мужчину, состоящего на учёте у психиатра, лишили водительских прав

В четверг, 25 июня, Людиновская городская прокуратура сообщила о лишении местного жителя права на управление транспортными средствами.

По данным ведомства, мужчина имел водительское удостоверение и состоял на учёте у врача психиатра-нарколога. Он имел заболевание, с которым нельзя управлять машиной.

Прокуратура обратилась в суд и попросила лишить мужчину права управления автомобилем. Судья согласился с доводами надзорного ведомства.

Теперь исполнение решения контролирует прокуратура.