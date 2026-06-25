В Людинове мужчину, состоящего на учёте у психиатра, лишили водительских прав
В четверг, 25 июня, Людиновская городская прокуратура сообщила о лишении местного жителя права на управление транспортными средствами.
По данным ведомства, мужчина имел водительское удостоверение и состоял на учёте у врача психиатра-нарколога. Он имел заболевание, с которым нельзя управлять машиной.
Прокуратура обратилась в суд и попросила лишить мужчину права управления автомобилем. Судья согласился с доводами надзорного ведомства.
Теперь исполнение решения контролирует прокуратура.
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