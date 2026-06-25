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Авто и транспорт

В Людинове мужчину, состоящего на учёте у психиатра, лишили водительских прав

Евгения Родионова
25.06, 14:53
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В четверг, 25 июня, Людиновская городская прокуратура сообщила о лишении местного жителя права на управление транспортными средствами.

По данным ведомства, мужчина имел водительское удостоверение и состоял на учёте у врача психиатра-нарколога. Он имел заболевание, с которым нельзя управлять машиной.

Прокуратура обратилась в суд и попросила лишить мужчину права управления автомобилем. Судья согласился с доводами надзорного ведомства.

Теперь исполнение решения контролирует прокуратура.

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