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На 17 заправках Калуги продают бензин 25 июня

Дмитрий Ивьев
25.06, 12:07
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Работу системы онлайн-мониторинга наличия топлива на АЗС отладили в Калужской области.

В черте Калуги там отображаются 23 заправки.

Из них на 12 указано, что топливо есть в наличии, на пяти – частично в наличии, на шести – нет топлива.

Напомним, этот сайт запустили 24 июня спустя несколько дней ажиотажного спроса на бензин. Однако в среду сайт работал с проблемами из-за наплыва пользователей.

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