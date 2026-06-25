На 17 заправках Калуги продают бензин 25 июня
Работу системы онлайн-мониторинга наличия топлива на АЗС отладили в Калужской области.
В черте Калуги там отображаются 23 заправки.
Из них на 12 указано, что топливо есть в наличии, на пяти – частично в наличии, на шести – нет топлива.
Напомним, этот сайт запустили 24 июня спустя несколько дней ажиотажного спроса на бензин. Однако в среду сайт работал с проблемами из-за наплыва пользователей.
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