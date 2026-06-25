В Кирове арестовали автомобиль мужчины за пьяную езду
В четверг, 25 июня, Кировская межрайонная прокуратура сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя.
По данным ведомства, он обвиняется в управлении автомобилем в состоянии опьянения.
— В апреле мужчина передвигался по городу Киров на своём автомобиле «Опель Вестра», пока его не остановили сотрудники полиции. Медицинское освидетельствование установило у него состояние опьянения, - пояснили в прокуратуре.
Ранее водителя уже привлекали к административной ответственности за такое же нарушение.
Его автомобиль арестовали. Уголовное дело рассмотрят в Кировском районном суде.
Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы, а также лишение права управления транспортными средствами на срок до трёх лет.
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