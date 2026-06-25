Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Кирове арестовали автомобиль мужчины за пьяную езду
Авто и транспорт

В Кирове арестовали автомобиль мужчины за пьяную езду

Евгения Родионова
25.06, 11:42
0 241
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В четверг, 25 июня, Кировская межрайонная прокуратура сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он обвиняется в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

— В апреле мужчина передвигался по городу Киров на своём автомобиле «Опель Вестра», пока его не остановили сотрудники полиции. Медицинское освидетельствование установило у него состояние опьянения, - пояснили в прокуратуре.

Ранее водителя уже привлекали к административной ответственности за такое же нарушение.

Его автомобиль арестовали. Уголовное дело рассмотрят в Кировском районном суде.

Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы, а также лишение права управления транспортными средствами на срок до трёх лет.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
авто и транспорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImxDOUMycWdYS1lKcUpSZTRudVpCWXc9PSIsInZhbHVlIjoiTTlkK2dzYkFmeHBOald1eTVocVVpTlhBZHZ3Z2tieGFOSDNwYjZLaHZ6QWdVTE0zUnFHRmZ0MUdvbWJpUlNtSGxXZ0VBeVIyUjRsaHBUdE5QK256WDdLUnl5cEdlVnFDcENrL0xWZDlIUFVEdVFQcjFFMTQvTks0cmJGK21aTmlUUmt4V2VQbWhEa3J1SXc0RnJkVXlVN2h0d2pseW1wN2dkSDduaHpudHJiTnBzL2xJWXZRWWtWOEtkVjNxNlpkSUtqUithVTNIam9EV2FpbGkvNDRTVG9XUURmdklXcVZST3p4TVo5dWV6WlpmbFZkdjdwSDliNHVXSUdCemd2NGVtd3ZlTmZWQThFZnBWa2ZCTS90MmdzaXk5Snd5cVRPUGw5bmtUSStIZ3ZiUldvYmdmT01PeTNPLzcwNWQxdi9BYzY1R05zZ1NGUEVJclIrVWlISFVaUWhFOTg1a1BRUXFCaC9TeGdDWHlvaHhTSzJBWUFISWtLSk82ektFYktKVkJvY3NXWTh2VldRTG9QdEhFT2R0ODJ4ZE1lS0VsTE1jd1did3o2bGMvNWhqdTN5UFUydHhYeDFUa0hIdVNObiIsIm1hYyI6ImFmMzBlZjhkMjUzZDRmZDA0YmE3ZjA2MjAyNmYxYTMxZjllYjUxZmQ4MzJhNmFhMjg3MDg0M2EyYTEwOWRkYzciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InhjVTNvM3IySG5Ob0RLY1FEaFVGWkE9PSIsInZhbHVlIjoiOFZESDlJeGtZV2JSVnVZNzUyZnNpVFVVbVhTcy9INC9oVC9FdUp3T2N2RWZGM0FCVlEyMUVyTWljcmRac1JaV2dpZnZ4Rzk0ZzRiZWFzQ0phOG9qWnZaQjRJWWFVOTZ4SEFYNU1lRE11UDgwTWpsVVcxN0dBdEt4M25lQlNkRkwrN2ZRdHVEaSt3RjdJeGFCdmN5T3JCL2svOERZampGRzBCTndWZUwxeWZpWkVZMlpBcThQeHdaeG94c1RkRnJRckhacTU0cWJYZ0hsTGp1NWVySUFDSmNGQzg1V2dkMDl4azZLTUo0MElXTmM1RjY2b0twVUV5alhhWnNYRWROS2d5aXA2U0lObVdJbVp3TFhPZWdCRFM5eUplZHFWL2VYUjB1QmJzeEdFeHR1T2NXcXR0MmZHTm1uNTN4dFBEdDRWbjNQNXNOOW8xdSt3Y2ROTng5MXlBaWMyOVdiek1GRm1hdU8xUHNUbDVMYWt6QzFoSkdZYWh3djZMYzluQWtMVm01Y1VpVGFyTVR1MEJRTDFsWEwraFNOWUpuc3grQ3dmNGZMQUhTMDdtNVVMNmdoVnFJZWdSVk8zVUF3UnN3MVRlSXNGdlRJZFp0V3dFYm03YWVtYVdzN0J6bFdybThQeHpmelBkTlBFQW43NXlvdGMyMnZhdlB5MjRSY2s5K09XL2hWNVFUQSt3Zk1oR1k2Y3NXcVNsZWxsTlNPU0JYTklQUytjbjFpQkxTM25paVVnMmxKakNMRFQrUG9INFcyWTQ3dGpqaGk3ZElXSk1UNnFubWhCUHo2YmtxZGpsRTViSENBTTRWS0VoWXlLdk5UcjdVakhHZ0YwVGtGUnljNSIsIm1hYyI6IjQ2ZWViZjczMWNmOGZmODBlMzJkNjQ2MmFmNDk0MjUwZTVmYjI5NjdjZGEyYTY5MjE5NDJhMWI0ODYzZjA0ZjYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+