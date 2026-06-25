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Новые дорожные камеры заработали в Калужской области

Дмитрий Ивьев
25.06, 11:34
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В четверг, 25 июня, предупреждение для автомобилистов опубликовал региональный Центр безопасности дорожного движения.

Камеры поставили на федеральной трассе М3 «Украина».

Одна из них установлена на 203 километре дороги рядом с Бабынино, вторая – на 256 километре рядом с селом Брынь.

Калужан призывают соблюдать Правила дорожного движения.

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