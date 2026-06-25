Новые дорожные камеры заработали в Калужской области

В четверг, 25 июня, предупреждение для автомобилистов опубликовал региональный Центр безопасности дорожного движения.

Камеры поставили на федеральной трассе М3 «Украина».

Одна из них установлена на 203 километре дороги рядом с Бабынино, вторая – на 256 километре рядом с селом Брынь.

Калужан призывают соблюдать Правила дорожного движения.