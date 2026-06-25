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Авто и транспорт

В Ульяновском районе вернули рейсовые автобусы

Дмитрий Ивьев
25.06, 10:17
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Накануне местная администрация сообщала об отмене пригородных рейсов из-за отсутствия дизельного топлива.

Но в четверг, 25 июня, правительство Калужской области сообщило, что автобусы всё-таки ездят.

- Сложности с топливом из-за ажиотажного спроса удалось оперативно решить, - говорится в официальном комментарии. - Сейчас движение автобусов в округе и за его пределами восстановлено. На рейсы вышли все автобусы, включая пригородные и межмуниципальные маршруты. Всё работает в привычном для жителей режиме.

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