В Ульяновском районе вернули рейсовые автобусы

Накануне местная администрация сообщала об отмене пригородных рейсов из-за отсутствия дизельного топлива.

Но в четверг, 25 июня, правительство Калужской области сообщило, что автобусы всё-таки ездят.

- Сложности с топливом из-за ажиотажного спроса удалось оперативно решить, - говорится в официальном комментарии. - Сейчас движение автобусов в округе и за его пределами восстановлено. На рейсы вышли все автобусы, включая пригородные и межмуниципальные маршруты. Всё работает в привычном для жителей режиме.