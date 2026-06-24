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Авто и транспорт

Калужанин вернул «Мазду» в Северную Осетию

Дмитрий Ивьев
24.06, 11:33
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В Жиздринском районе судебные приставы помогли жителю Северной Осетии вернуть его автомобиль. Речь идет о Mazda 3, которую местный житель отказывался отдавать законному хозяину.

По решению суда машину нужно было изъять и передать владельцу, но должник игнорировал требования. Тогда приставы наложили на мужчину различные запреты и выписали штраф в десять тысяч рублей за неисполнение решения суда.

Только после этого должник согласился расстаться с иномаркой. Машину арестовали, а спустя неделю в Калужскую область приехал представитель законного владельца.

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