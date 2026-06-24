У 10 алкоголиков забрали водительские права

В Кирове Калужской области прокуратура лишила водительских прав десять местных жителей, страдающих алкоголизмом.

Проверив медицинские данные, прокуроры выяснили, что все эти люди состоят на учете у нарколога. По закону управлять автомобилем с таким диагнозом категорически запрещено, однако свои права водители так и не сдали.

Чтобы обезопасить дороги, прокуроры обратились в суд. Судьи согласились с ними и аннулировали водительские удостоверения нарушителей. Теперь приставы проследят за тем, чтобы эти люди больше не садились за руль, сообщили 24 июня в прокуратуре.