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Авто и транспорт

В Жиздринском районе виновник смертельной аварии отправится в колонию

Евгения Родионова
23.06, 15:10
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Во вторник, 23 июня, прокуратура Жиздринского района сообщила о вынесении приговора в отношении 60-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он признан виновным в смертельной аварии.

— В марте 2025 года мужчина в состоянии опьянения управлял автопоездом с полуприцепом. Двигаясь по автодороге М-3 Украина, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Хендай». 39-летняя женщина, которая была в легковом автомобиле, погибла на месте, - пояснили в прокуратуре.

Суд назначил мужчине наказание в виде семи лет лишения свободы, с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

Также суд взыскал полтора миллиона рублей в качестве моральной компенсации в пользу десятилетней дочери погибшей.

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