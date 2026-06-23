В Жиздринском районе виновник смертельной аварии отправится в колонию

Во вторник, 23 июня, прокуратура Жиздринского района сообщила о вынесении приговора в отношении 60-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он признан виновным в смертельной аварии.

— В марте 2025 года мужчина в состоянии опьянения управлял автопоездом с полуприцепом. Двигаясь по автодороге М-3 Украина, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Хендай». 39-летняя женщина, которая была в легковом автомобиле, погибла на месте, - пояснили в прокуратуре.

Суд назначил мужчине наказание в виде семи лет лишения свободы, с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

Также суд взыскал полтора миллиона рублей в качестве моральной компенсации в пользу десятилетней дочери погибшей.