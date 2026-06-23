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Авто и транспорт

Ремонт дороги по нацпроекту продолжается в Куйбышевском районе

Дмитрий Ивьев
23.06, 09:14
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В Куйбышевском районе продолжается ремонт важной дороги, которая соединяет Бетлицу с селами Ветьмица и Бутчино. Как сообщил 23 июня министр транспорта региона Александр Шпиренко, работы идут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Строители уже привели в порядок обочины и водопропускные трубы. Сейчас они готовятся укладывать первый слой асфальта на восьмикилометровом участке. Завершить ремонт планируют до конца сентября этого года.

По этой дороге ездят школьные автобусы, а также она связывает окрестные деревни с поселком Бетлица и городом Киров.

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