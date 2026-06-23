Ремонт дороги по нацпроекту продолжается в Куйбышевском районе
В Куйбышевском районе продолжается ремонт важной дороги, которая соединяет Бетлицу с селами Ветьмица и Бутчино. Как сообщил 23 июня министр транспорта региона Александр Шпиренко, работы идут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Строители уже привели в порядок обочины и водопропускные трубы. Сейчас они готовятся укладывать первый слой асфальта на восьмикилометровом участке. Завершить ремонт планируют до конца сентября этого года.
По этой дороге ездят школьные автобусы, а также она связывает окрестные деревни с поселком Бетлица и городом Киров.
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