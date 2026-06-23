Калужане просят ввести ограничения на продажу бензина

В Калужской области продолжают наблюдаться проблемы с покупкой автомобильного топлива. На некоторых заправках бензина нет вовсе, в других местах скапливаются очереди.

В комментариях в телеграм-канале у губернатора Владислава Шапши уже даже начали появляться призывы ввести ограничения на продажу топлива по примеру других регионов?

- Пожалуйста, введите ограничения, сегодня почти час стояла в очереди на заправке, неадекватны с полным багажником канистр, бидонами, кто во что горазд. Невозможно на это смотреть. Люди, опомнитесь, Христа ради, на всю жизнь не напасетесь, не создавайте проблему сами себе, зачем вам столько горючки, где вы её хранить будете, на балконе? Потом ещё и гореть начнём от вашей глупости и жадности.

Ситуацию прокомментировали в министерстве конкурентной политики региона:

- В настоящее время на уровне Калужской области решение об ограничении продажи нефтепродуктов не принималось. Отдельные топливные компании вводят ограничения самостоятельно.