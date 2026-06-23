Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Жителя Мещовска осудят за повторную пьяную езду
Авто и транспорт

Жителя Мещовска осудят за повторную пьяную езду

Евгения Родионова
23.06, 11:16
0 261
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Во вторник, 23 июня, прокуратура Мещовского района сообщила о вынесении приговора в отношении 49-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он обвиняется в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

— В апреле мужчина управлял автомобилем «ВАЗ 21099» в Мещовске, пока его не остановили сотрудники ГАИ. Медицинское освидетельствование подтвердило, что он пьян. Ранее его уже привлекали к ответственности за отказ от медосвидетельствования, - пояснили в прокуратуре.

Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет. Также его автомобиль арестовали.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
авто и транспорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImR2K21MMHphaEZNN2VSa3Z4L0kwZnc9PSIsInZhbHVlIjoiWVNZbmQ2Q0k0Mm40bWM3NzY2Mm9sdVhjMEpJd3V5cFR1ak8vc3FMbmhCVmZLcVdCTGR0ZkpsOEVZc1Ftejg1dTJxVlNSTGMrZVNzOUsvYkxyUlQxOGNIL3BPM1J6aUphQWg0a0E0WWtycnZBVzNLRm01L3lmV3kzK2QwQzd3ZTdoNEdBVExTT01CV01seWlRRko4ek8wMWJJZ1JrbkZXZHgrek1WZXIvRWdjZE1SdVV5Y1hraGlJU3dvNWdVb0xLZTdYUSt1bjdwV0dWemluODgyMzF2b0hFV2tlRUNSM0c1bTBNM1hRUzd3OWJhSmkwUFhkZkxvU2FydDFhNElPaVN5Wk8xWVRsNHRKdGdnd1VRbFowZzl5NndheDhRSEZia2s2VVFTMFJ4WFQ2SWZLQVM1dzRTQ051VmRubExROThRTHFnajZBVUMzTDlxZFY1bnJRRkI2NXk2cGg1SXVJUGFwVTdlZ1pTRkRzbXh1aWZqbHJGREJnVUdneW56czVjRVJmVlpIVVBGK1NZcXBlamUwbW15Z1NMUDB6K1NGN2NycU1DS3pBUytQVVRFUC9jeDBubVFLQXI0SWR3WkYyayIsIm1hYyI6ImZmMjhkOTgyNWRlM2JlYTFkYTA4OTI0MmU2NjlhYTM5OWM3ZjkwZDAwN2VlOTUwZTI1ZTQ3YWNkNzhlMTgyOWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjNFNVRqYW5sdTJBazZoRlhVN2ZlNUE9PSIsInZhbHVlIjoiS3BRVVNZakEzallJL29leHdZTThmKzJIUEJBQ3BETXZwakJXeWxST0ZGNHI4b3Zia3BEZlhFSm5FbVFqaTJ6OXZIYU1iOUxRb3o1dXNWWUR3aWN0SFFKU0s0bjhiRmxlSzAxZENuZG8xSlpaUHE5MnU4UHhrN3BOTnB5VkFHQndPVG9uOEYvUUVqRXpuRXk5dFZFczFsRFQrNjIwWUNJc2dzZ29URmlvd0ZqRUVsNzZHaDV0ZnRWRStWQW1mWDdiWkRkNkdnMEI1NnlvNGxuelJCYW1raWZZVmkwVTEra0ZjcjBtNVpQMGtjM3p2T1hzL3I1eTJxTkhjT2ptUVlMUk1OK3g2c3BSRXdRdXNBbFZpY0w5NWJOQXg2c21oMVVkTlkwbWtyUkRpRTlYVVQzKzlyQ2dsYy9hYWlSVWRrLzQ3YXRyYmNmdU41a3loeDRXS0JReDUwVDFrZzNPNGx1cGNDSTUwMXd4YVR2blR1K28xZy9ESEFqa0xiYjNDS0RvaDROWjU2YTJTRFMyekJIeGd2cDZHWTVxSndiT1FaMExKaVRqKzRCQlBIc052aDVQeVBVU3Nia2hmTWJvR08zUnFNeDUreUZrNk4wNTZFb2dWK1MrRnE0T2RBRWxnSDRMSGp3cVpCUERYdkptYVRmYkczTm0zVGNJTDhwb0VUL0Zkdjg5YzEwYnp2dk5wUWZSTVV0YW4rZzJtWHJRV2xvVDdzd29zSGZCOGRkNnVWa0c5YTA2L1B6dnpabzJMYVUrVXhsOE4xR0U2MStKT2Y3VzVIS3lMciszNVpVMWErc1BodGZYeFZGTWNSRWhhWGI2KzBsSDZXT3oyYnFSdDFOUCIsIm1hYyI6IjUwZTRiOWU1OTg3YjRjMWViZTI2YTQzMDlhMTQwYzQ2MGYxMjIyOWE2NzlkMThjNzAyOTYyODNmOWFlZGQ1YTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+