Жителя Мещовска осудят за повторную пьяную езду

Во вторник, 23 июня, прокуратура Мещовского района сообщила о вынесении приговора в отношении 49-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он обвиняется в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

— В апреле мужчина управлял автомобилем «ВАЗ 21099» в Мещовске, пока его не остановили сотрудники ГАИ. Медицинское освидетельствование подтвердило, что он пьян. Ранее его уже привлекали к ответственности за отказ от медосвидетельствования, - пояснили в прокуратуре.

Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет. Также его автомобиль арестовали.