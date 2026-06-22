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Авто и транспорт

В Калужской области водителей больше 200 тысяч раз оштрафовали за превышение скорости

Дмитрий Ивьев
22.06, 12:28
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За пять месяцев нынешнего года составлено 204 790 протоколов, сообщили 22 июня в региональном Центре безопасности дорожного движения.

- Штраф за превышение скорости – это лишь малая цена, которую можно заплатить за легкомысленность на дороге, - прокомментировали в Центре. - Очень часто расплатой за такие нарушения ПДД становятся жизнь водителя и других участников дорожного движения.

Калужан призвали соблюдать Правила дорожного движения.

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