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Авто и транспорт

В Ферзиковском округе готовят дополнительные остановки общественного транспорта

Дмитрий Ивьев
22.06, 11:33
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Как сообщил министр транспорта региона Александр Шпиренко, такую задачу поставил губернатор Владислав Шапша.

Сейчас рабочие делают специальные съезды с дороги и удобные подходы для 41-го автобуса рядом с заводом КЗПАТ. Здесь также установят новый павильон и защитные ограждения, чтобы пассажирам было безопасно и комфортно ждать транспорт.

В региональном министерстве транспорта отметили, что строительство идет по графику, а ведомство внимательно следит за ходом работ.

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