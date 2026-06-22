В Ферзиковском округе готовят дополнительные остановки общественного транспорта

Как сообщил министр транспорта региона Александр Шпиренко, такую задачу поставил губернатор Владислав Шапша.

Сейчас рабочие делают специальные съезды с дороги и удобные подходы для 41-го автобуса рядом с заводом КЗПАТ. Здесь также установят новый павильон и защитные ограждения, чтобы пассажирам было безопасно и комфортно ждать транспорт.

В региональном министерстве транспорта отметили, что строительство идет по графику, а ведомство внимательно следит за ходом работ.