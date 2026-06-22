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Авто и транспорт

Жители Сухиничей возмущает внешний вид электричек

Евгения Родионова
22.06, 10:47
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Об этом в воскресенье, 21 июня, рассказала калужанка в комментариях в социальной сети.

— Вот такие электрички ездят на Сухиничи (очень редко на Москву), - пишет женщина. - Какие планы на улучшение будут? Цены на билеты растут, но эти сараи продолжают колесить по железным дорогам нашей области.

— По информации Центральной пригородной пассажирской компании, постепенно обновляется подвижной состав, в первую очередь на маршрутах с большим пассажиропотоком, путём приобретения его в лизинг, - прокомментировали ситуацию в министерстве транспорта Калужской области.

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