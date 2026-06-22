Жители Сухиничей возмущает внешний вид электричек
Об этом в воскресенье, 21 июня, рассказала калужанка в комментариях в социальной сети.
— Вот такие электрички ездят на Сухиничи (очень редко на Москву), - пишет женщина. - Какие планы на улучшение будут? Цены на билеты растут, но эти сараи продолжают колесить по железным дорогам нашей области.
— По информации Центральной пригородной пассажирской компании, постепенно обновляется подвижной состав, в первую очередь на маршрутах с большим пассажиропотоком, путём приобретения его в лизинг, - прокомментировали ситуацию в министерстве транспорта Калужской области.
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