Жители Сухиничей возмущает внешний вид электричек

Об этом в воскресенье, 21 июня, рассказала калужанка в комментариях в социальной сети.

— Вот такие электрички ездят на Сухиничи (очень редко на Москву), - пишет женщина. - Какие планы на улучшение будут? Цены на билеты растут, но эти сараи продолжают колесить по железным дорогам нашей области.

— По информации Центральной пригородной пассажирской компании, постепенно обновляется подвижной состав, в первую очередь на маршрутах с большим пассажиропотоком, путём приобретения его в лизинг, - прокомментировали ситуацию в министерстве транспорта Калужской области.