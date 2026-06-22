Обнинск
+24...+25 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Дорога между деревнями Машково и Тереховское остаётся разбитой после ремонта
Авто и транспорт

Дорога между деревнями Машково и Тереховское остаётся разбитой после ремонта

Евгения Родионова
22.06, 10:36
0 396
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В воскресенье, 21 июня, житель Жуковского района рассказал о проблеме с дорогой от деревни Машково до деревни Тереховское в социальной сети.

По его словам, проблема не решается из года в год.

— Убедительная просьба заняться ремонтом дороги: окосить обочины и установить дорожные знаки, - пишет мужчина. - Ремонтные работы проводятся крайне некачественно, грейдирование выполняется какими-то кусками из рук вон плохо, так называемый ремонт, (посыпка щебнем 200 метров дороги), сделанный две недели назад, уже и не найти, где делали. Дорога как была в ужасном виде, так и осталась.

— Действительно, в мае было проведено грейдирование и отсыпка наиболее проблемных участков дороги, - комментирует ситуацию администрация Жуковского района. - При наличии возможности работы выполним повторно. Окос обочин на муниципальных дорогах проведён в течение лета в порядке очередности. Касаемо дорожных знаков, они установлены в соответствии с проектом организации дорожного движения.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
авто и транспорт
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjBWU2FFRjlsZTJXSUMrVG5MODQzMHc9PSIsInZhbHVlIjoiQzBLNlVyNXlXY2kxOU9RYmdMMkpVMHpaMXJ5dFdJa2x0MkJZNlhuV3FmYXo3bEpERnJBN3QxcTk1cUNid3FzcUdhMmRxenlONVpmbTNYcXNPeGR1a2VvaFpVSTdYRmpVRHlDVm5qbjBwc3dCRkVVMmd0aTZLeW9ObkdBeG1uT0xUVkhKYVBSMkpHenJWOEdGNmhIZDNkNnFLejBRTzVMR1NERzBvSzFaQnpJSUh4Y1NSZUw1ek1kVWNpbkRaK01XSnowNXNRSS9oMXJaM2t1MGpNVitneFBaZk5vUzBpa09IOGF2bVZmVm5ISTczRFpMSW1PQURUNnphbUg4TFhiMmZTakJ5WWpUdWF2WEtseFpiOTlwYndBaEVKZEVkZTBYMmV1SmRWMmNUVDVpblhMNUg3dnZtNjRZQUpMb0ErKzZXSXNXWE1BOVpGZkF1R0ZqMkRkeEQzcmpsY1V2UjdEeTBTNk40dVErNG90Y0Q1VGNWcVZEYjhHUEp0RWtieGFqRU1NT05aU2xmNlZDWVl4cXlxdW1MNDJSaWZMZWlsTVE1cVVXMTI1ZHNiWWZ6RTVuU01sSDg3SUh5RGxaVzIvNiIsIm1hYyI6IjAwYTZjOTNhMzcyNDVmOTNhMTgxZjUzN2JkMzVmNzRjMjlhYWViNjcxYTc3OTU2OTM4NGE4NTRjODA1MjdmZTgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImpJaDhkSEh0WStSZ1VWeHdYVFR6bWc9PSIsInZhbHVlIjoibGlyRzhWOUR6ckVJT2FrME5ZdXI0TDJwZGs0WkUvd2hXZGJlOGtnektGcDI0QjVrNmxwMEJYK3kvYkszZ2Njd3FxRjEwVXRMaEd4UWl2OW1NRDRSWCt2WW9wdG9Dak95Y1gzMjFWSmppMG03VGlsM2gvQy9jZzJLcEpGN0dRZ3pSQmxNelF6VStvbWs0Y2RWK25jZU1wcUVQZnEvT2p1QjB0Mkp1WDJIWUdobE1KSjIrbitVaTJmUjNtQ1d6ZGswOFFab1BzTTF2eU5vQ0lEcnJ0c1Zscmx3c3YrU2l6Ly80Wm0zQ2RZbmRNWU0vQXUvVVMyVUlQL1FhTC9RK0czaXd6OTBkZzFzZ0xZN1hBOGEwSFpxZy9rdWtqWWtVRmE5bnAvWTN4VlV2VUhzVERXek5GL25idzYrZUxpZ0JvL3p0dFdSU0dvTmVtMy9Pd2NQOUxqOW1PZ281NXViaWlEd3FBcEluenAxT1FrY3M1ajJmdkxBMUY2ZmxiQUFYWE9YdkwwcEVZWUNXbHd5NDFJclRoR3lHK0RTUzJ2Vm8yK21Zcms2Slh2UEZMd1g1K01RbjJPQkxlOWQwY3Z3VW5IVTBtemxwNXpBL3JyNlNvblFMN1RnYnhUakZuNDB6REljd0VTUGt6bW91Skg1SXhFNnppTzJjcHF5a0liNVNtQUdWbHBuaUI0WEFpVDZEcm9VT0pYWVQyZlkxc0VrT1hsRlo4V0l2OUhBRTBEUWlGUmhZM2ZkeEs3dzd1NzdYNlFscjluQTBNenp5ZVQvMmN3MWZwOHhtSkZVL2l0dCtJN2F3cGg5eDVxL3BKM3prWUNUalVUKzE2c01RNlRpdXllOSIsIm1hYyI6IjQyMzNiMDA1MTFiYWM3OWJhNzNjYTg2MTRjNjlhZmI0NjM4MGZjYjZmYzkwMGM4YzBkNDU2MzBmMzUyNWU4ZWQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+