Дорога между деревнями Машково и Тереховское остаётся разбитой после ремонта

В воскресенье, 21 июня, житель Жуковского района рассказал о проблеме с дорогой от деревни Машково до деревни Тереховское в социальной сети.

По его словам, проблема не решается из года в год.

— Убедительная просьба заняться ремонтом дороги: окосить обочины и установить дорожные знаки, - пишет мужчина. - Ремонтные работы проводятся крайне некачественно, грейдирование выполняется какими-то кусками из рук вон плохо, так называемый ремонт, (посыпка щебнем 200 метров дороги), сделанный две недели назад, уже и не найти, где делали. Дорога как была в ужасном виде, так и осталась.

— Действительно, в мае было проведено грейдирование и отсыпка наиболее проблемных участков дороги, - комментирует ситуацию администрация Жуковского района. - При наличии возможности работы выполним повторно. Окос обочин на муниципальных дорогах проведён в течение лета в порядке очередности. Касаемо дорожных знаков, они установлены в соответствии с проектом организации дорожного движения.