В Калужской области изменили расписание поездов
Расписание некоторых поездов, курсирующих через Сухиничи, изменилось с 22 июня по 3 июля. Это связано с работами по модернизации инфраструктуры, рассказали в Московской железной дороге.
В указанные дни работы будут проводить в интервале между 9:45 и 19:45. Движение поездов на участке Сухиничи – Кудринская будет организовано по одному пути в реверсивном режиме.
У некоторых электричек и поездов дальнего следования изменится время отправления и прибытия.
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