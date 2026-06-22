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Авто и транспорт

В Калужской области изменили расписание поездов

Дмитрий Ивьев
22.06, 10:08
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Расписание некоторых поездов, курсирующих через Сухиничи, изменилось с 22 июня по 3 июля. Это связано с работами по модернизации инфраструктуры, рассказали в Московской железной дороге.

В указанные дни работы будут проводить в интервале между 9:45 и 19:45. Движение поездов на участке Сухиничи – Кудринская будет организовано по одному пути в реверсивном режиме.

У некоторых электричек и поездов дальнего следования изменится время отправления и прибытия.

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