В Калужской области изменили расписание поездов

Расписание некоторых поездов, курсирующих через Сухиничи, изменилось с 22 июня по 3 июля. Это связано с работами по модернизации инфраструктуры, рассказали в Московской железной дороге.

В указанные дни работы будут проводить в интервале между 9:45 и 19:45. Движение поездов на участке Сухиничи – Кудринская будет организовано по одному пути в реверсивном режиме.

У некоторых электричек и поездов дальнего следования изменится время отправления и прибытия.