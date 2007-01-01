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Авто и транспорт

В Медынском районе на виновника аварии завели уголовное дело

Евгения Родионова
18.06, 10:42
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Об этом в четверг, 18 июня, сообщила прокуратура Медынского района.

По данным ведомства, авария произошла вечером в понедельник, 15 июня, на автомобильной дороге «Верея-Медынь».

— Столкнулись две машины - легковая «Сузуки» и грузовой «ГАЗ». За рулём иномарки сидел 43-летний мужчина из Медынского района. Грузовиком управлял 45-летний москвич. От удара водитель «Сузуки» погиб на месте, - уточнили в прокуратуре.

В отношении жителя столицы возбуждено уголовное дело. Прокуратура района взяла расследование на контроль.

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