В Медынском районе на виновника аварии завели уголовное дело

Об этом в четверг, 18 июня, сообщила прокуратура Медынского района.

По данным ведомства, авария произошла вечером в понедельник, 15 июня, на автомобильной дороге «Верея-Медынь».

— Столкнулись две машины - легковая «Сузуки» и грузовой «ГАЗ». За рулём иномарки сидел 43-летний мужчина из Медынского района. Грузовиком управлял 45-летний москвич. От удара водитель «Сузуки» погиб на месте, - уточнили в прокуратуре.

В отношении жителя столицы возбуждено уголовное дело. Прокуратура района взяла расследование на контроль.