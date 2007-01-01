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Авто и транспорт

В Калуге из-за ярмарки на два дня перекроют улицу Кропоткина

Евгения Родионова
18.06, 09:03
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Калужан приглашают посетить традиционное сельскохозяйственное мероприятие, которое пройдет у сквера Ленина.

Об этом в четверг, 18 июня, сообщила пресс-служба городской администрации.

Транспорт не сможет проехать на участке улицы Кропоткина от дома 43/8 по улице Театральной до дома 9/10 по площади Старый Торг с 22:00 часов 18 июня 2026 до 20:00 часов 20 июня 2026.

Ярмарка будет работать 19 и 20 июня с 9:00 до 18:00.

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