В Калуге с 19 июня меняется расписание автобуса №41л
Администрация Калуги опубликовала новое расписание маршрута №41л.
Он следует от сквера Мира до Ждамирово (Красный городок) и улицы Родниковой.
Изменения вступят в силу с пятницы 19 июня.
В администрации напомнили, что по любым вопросам работы общественного транспорта можно обращаться по телефонам диспетчерских служб: 8-800-450-10-02 и 8 (4842) 50-76-77.
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