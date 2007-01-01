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Авто и транспорт

В Калуге с 19 июня меняется расписание автобуса №41л

Администрация Калуги опубликовала новое расписание маршрута №41л.
Ольга Володина
17.06, 09:10
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Фото: Администрация городского округа города Калуги.
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Он следует от сквера Мира до Ждамирово (Красный городок) и улицы Родниковой.

Изменения вступят в силу с пятницы 19 июня.

В администрации напомнили, что по любым вопросам работы общественного транспорта можно обращаться по телефонам диспетчерских служб: 8-800-450-10-02 и 8 (4842) 50-76-77.

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