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Авто и транспорт

В Жуковском районе мужчину лишили водительских прав

Евгения Родионова
15.06, 10:46
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В понедельник, 15 июня, прокуратура Жуковского района сообщила о лишении 66-летнего местного жителя права управления транспортными средствами.

По данным ведомства, мужчина имел водительское удостоверение, при этом он состоял на учёте у врача-психиатра с заболеванием, являющимся противопоказанием к управлению автомобилем.

Прокуратура обратилась в суд с требованием аннулировать права мужчины. Суд полностью поддержал это требование. Теперь исполнение решения контролирует прокуратура.

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