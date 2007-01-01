В Жуковском районе мужчину лишили водительских прав

В понедельник, 15 июня, прокуратура Жуковского района сообщила о лишении 66-летнего местного жителя права управления транспортными средствами.

По данным ведомства, мужчина имел водительское удостоверение, при этом он состоял на учёте у врача-психиатра с заболеванием, являющимся противопоказанием к управлению автомобилем.

Прокуратура обратилась в суд с требованием аннулировать права мужчины. Суд полностью поддержал это требование. Теперь исполнение решения контролирует прокуратура.