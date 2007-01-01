«Наденьте наушники!»: калужанка предложила делать объявления в троллейбусах

В нашу редакцию обратилась читательница с вопросом по прослушиванию музыки в калужских троллейбусах:

— Прошу передать в Управление Калужского троллейбуса такую просьбу, - пишет калужанка. - По громкой связи в троллейбусах и автобусах часто дают разные объявления. Большая просьба надиктовать такое, которое напоминало бы детям, их родителям и некоторым взрослым о прекрасном изобретении под названием наушники, которые принято использовать в общественном транспорте при прослушивании музыки и просмотре мультиков и сериалов. Уверена, многие пассажиры будут вам за это очень благодарны! В московском метро, к примеру, регулярно об этом напоминают.

По словам представителя Управления городского хозяйства города Калуги предложение горожанки в Управление Калужского троллейбуса передали.

— В целях повышения качества обслуживания можно оставить свои пожелания в комментариях на странице УКТ в социальных сетях, указав дату и номер троллейбуса, где по мнению пассажира произошло то или иное нарушение. - добавили в Управлении городского хозяйства города Калуги.

Уважаемые читатели, а как часто вы сталкиваетесь с пассажирами, о которых написала наша читательница? Пишите в комментариях.