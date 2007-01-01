Калужанина, состоящего на учёте у нарколога, лишили водительских прав

В четверг, 11 июня, прокуратура города Калуги сообщила о лишении местного жителя права управления транспортными средствами.

По данным ведомства, он имел водительское удостоверение и состоял на учёте в наркологическом диспансере у врача психиатра-нарколога.

Прокуратура обратилась в суд с требованием аннулировать права мужчины. Суд полностью поддержал это требование. Теперь исполнение решения контролирует прокуратура.