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Авто и транспорт

Калужанина, состоящего на учёте у нарколога, лишили водительских прав

Евгения Родионова
11.06, 11:15
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В четверг, 11 июня, прокуратура города Калуги сообщила о лишении местного жителя права управления транспортными средствами.

По данным ведомства, он имел водительское удостоверение и состоял на учёте в наркологическом диспансере у врача психиатра-нарколога.

Прокуратура обратилась в суд с требованием аннулировать права мужчины. Суд полностью поддержал это требование. Теперь исполнение решения контролирует прокуратура.

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