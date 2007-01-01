В Калуге из-за повреждения кабелей приостановили работу троллейбусов
Об этом в среду, 10 июня, сообщили в пресс-службе городской администрации.
По словам пресс-службы, районе 2-го Городского проезда коммерческая организация повредила во время работ основной и резервный кабели контактной сети. Специалисты проводят ремонт.
Из-за аварии с 15:25 троллейбусы №10 не могут ездить по всему маршруту.
Также троллейбусы маршрутов № 2, 6, 9 и 17 будут ходить только от центра до Поселковой улицы (кроме машин с автономным ходом). И так до тех пор, пока ремонт не закончат.
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