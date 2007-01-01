Жителю Дзержинского района грозит лишение свободы за пьяную езду на мотоцикле

В среду, 10 июня, прокуратура Дзержинского района сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Дзержинского района.

По данным ведомства, он обвиняется в управлении мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения.

— В апреле мужчина ехал на своём мотоцикле по городу Кондрово, пока его не остановили сотрудники полиции. Медицинское освидетельствование подтвердило состояние опьянения. Ранее его уже привлекали к ответственности за такое же правонарушение, - пояснили в прокуратуре.

Мотоцикл арестовали. Уголовное дело рассмотрят в Дзержинском районном суде.

Ему грозит до двух лет лишения свободы, а также лишение права управления транспортными средствами до трёх лет.