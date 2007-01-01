Жителя Козельска, состоящего на учёте у нарколога, лишили водительских прав
Во вторник, 9 июня, прокуратура Козельского района сообщила о лишении права управления транспортными средствами 47-летнего водителя.
По данным ведомства, он состоял на учёте у врача-нарколога с заболеванием, препятствующим вождению автомобиля.
Прокуратура потребовала забрать у мужчины права. Суд встал на сторону ведомства.
Теперь решение суда на контроле.
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