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Авто и транспорт

Жителя Козельска, состоящего на учёте у нарколога, лишили водительских прав

Евгения Родионова
09.06, 11:50
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Во вторник, 9 июня, прокуратура Козельского района сообщила о лишении права управления транспортными средствами 47-летнего водителя.

По данным ведомства, он состоял на учёте у врача-нарколога с заболеванием, препятствующим вождению автомобиля.

Прокуратура потребовала забрать у мужчины права. Суд встал на сторону ведомства.

Теперь решение суда на контроле.

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