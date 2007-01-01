Обнинск
+26...+27 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Театральную площадь перекроют на два дня из-за праздничных мероприятий
Авто и транспорт

Театральную площадь перекроют на два дня из-за праздничных мероприятий

Евгения Родионова
09.06, 11:11
0 475
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Калужан приглашают на праздничные мероприятия, посвящённые Дню России.

Об этом во вторник, 9 июня, сообщила пресс-служба городской администрации.

Транспорт не сможет проехать на Театральной площади от улицы Кирова до улицы Суворова с 08:00 до 23:00 10 июня, с 00:00 10 июня до 04:00 11 июня (по направлению движения от улицы Кирова до улицы Суворова), а также 12 июня с 08:00 до 16:00.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
авто и транспорт
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
0%
33%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InJ6c0w3ZWoyT1R2Y1ozeG10ZEQ5cUE9PSIsInZhbHVlIjoiS1RrYjJMeHl6UHg1bkJ1UzVQOW0yVmsyeWk3L3k2aWkrMno0NFhXWURiaWhXbkU0TWRranA1NVZHQmY2WExjNkdKaFJpMmtIdk1lUlUwVGNTUmNoOXI2UHcvYjVtOEFyRFFRT0xud3djNnJNVmlkS0E5R081MGI0UHBsVktMOFl6S2l6STRqT0ViMUJYdGZNY0dqM1RaR0haa2dMYkhjS1U4MHdKbFhMYVV1OEJtSWt1TFE2Q1RUUkVWQ3IxY2VRL3dscm1WQmw2aW5EZFNpcWF4M3QvS3hHalp5b2NueFBpWVpLa2FOMm9CODVyNUlyWUNBNDhSQWNGYUxGSjdSM2ttSTBwVE9XTFlRUkFkWlRsK3Foa2lNazhsWDRKMDY3bTRua01KY3VZRGpROWFoVTAyYTNNVjVuSUVPVkZaSS9KWGJIWGdqSXl6MGlqOWZJK040ZTU4YUEvTTZ5SEg0dWEwU1R2VUg3Q2VOOG9WSFhjNW9qWjRnc2MxamM4eW1xV01Rd2dZVkdQbHBXdWVHR2s2NVNmc0ExbHArVC9WVHl5WUtsZUx5SndRa3ZzSHRQQ2JiM2N3b284cm9SUC9WLyIsIm1hYyI6ImZhMDM0Yzc2ODUzYjRlN2QzNzUyYTIzZTJiYzJmYzhiOTI0YWJjZGVlNjhlN2M3ZmJjNDQ5NDUzZTcxNTk3OGYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjBkTEFkVVlJbEJpS1F2ejRYdmZwWlE9PSIsInZhbHVlIjoiTWZBNEFaSDBYTHRjc1l1RGtIWTJ3VzlGUDR2MjF5SGRpRGZWbFBYdm90ZmRLUG5WQ09jemRKcEJXaTlmcTJWcWxtQlpwMUVKa01OQVVKWWt4SXdZaldGc1pkcjNDdEI4YXM4TU4yQTVqTVdxQWNKOERxaXJyenpjOUdmaU1GM1JYQTZGWisxWXZEUXU1MUt5UFZtUG1QejdJdStNckJScjcxdVZObWUyWmMyN2RWQjRZZXp3T1FuVk51dWplYzRFbHZJVWtPZW1XT2NYdnBTQ1BKZFBJL0pWeWpnZUpmREJySGhJMlBEQXFMNHJ0cEpMOUpBVzlEVDh6YWFxQXBzd0JoVHhTTlFlaFhvZ3hGT0pjazdFNW1nWkJYam1NeVU5MmtjaWFjcVBwdkZCZHNDRWhYTDUrWDVZSi90NDN5NW5KZTJ3SXhGOHRpblQ2cDR4K1VONDVLcU1keFhLcGh3NTFSZSsxRDcxSnVjWEhFWkFoRDR3dENpQUI5YmN5V0pLRVJodTMyRnMrWW5HY1N2K0I4SzVvSnhEN0dUZm9GL2RUL21BVjI5WVRtRmtDZGZQcGQyMGFFUVY4U3FUa0M4N2NDT1RGSGJXcS9iK1VqM2J1NVBrbUczSXJxRnlRUnBwUXlsN0ZEeXdPNERCYUQxeWY3TEl0SUtYK3ptbTNNVXk1WXlEK2svNjdtcHdzdERjV0R2UU1NTlp3NURVTjlQM3l2RWdxKzM3K2c5UGpuUnZORVJTeCtWSkVMZ2k0UHBYYndvOGhyUXA3dlBpUFpWSDFBV0dWMGdWbTc0MGZqU016YXVvdkxKV0MyTEhUTnJaK1FTNTV1bkFMRE5nSEJISyIsIm1hYyI6IjBhOGUwNTM1OGFiM2ZkYmI5NmUxMjBkODkwZjI0NWY3NDg2N2JkMTcyYTU4OGU3OGU1YTYzOTIwOGI1Njg2ZTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+