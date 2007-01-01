Театральную площадь перекроют на два дня из-за праздничных мероприятий
Калужан приглашают на праздничные мероприятия, посвящённые Дню России.
Об этом во вторник, 9 июня, сообщила пресс-служба городской администрации.
Транспорт не сможет проехать на Театральной площади от улицы Кирова до улицы Суворова с 08:00 до 23:00 10 июня, с 00:00 10 июня до 04:00 11 июня (по направлению движения от улицы Кирова до улицы Суворова), а также 12 июня с 08:00 до 16:00.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь