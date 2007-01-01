В Калуге из-за ярмарки на два дня перекроют улицу Кропоткина

Калужан приглашают посетить традиционное сельскохозяйственное мероприятие, которое пройдет у сквера Ленина.

Об этом во вторник, 9 июня, сообщила пресс-служба городской администрации.

Транспорт не сможет проехать на участке улицы Кропоткина от дома 43/8 по улице Театральной до дома 9/10 по площади Старый Торг с 22:00 часов 11 июня до 20:00 часов 13 июня.

Ярмарка будет работать 12 и 13 июня с 9:00 до 18:00.