В Калуге из-за ярмарки на два дня перекроют улицу Кропоткина
Калужан приглашают посетить традиционное сельскохозяйственное мероприятие, которое пройдет у сквера Ленина.
Об этом во вторник, 9 июня, сообщила пресс-служба городской администрации.
Транспорт не сможет проехать на участке улицы Кропоткина от дома 43/8 по улице Театральной до дома 9/10 по площади Старый Торг с 22:00 часов 11 июня до 20:00 часов 13 июня.
Ярмарка будет работать 12 и 13 июня с 9:00 до 18:00.
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