В Тарусе женщина пострадала в автомобильной аварии

Авария произошла в воскресенье, 7 июня, в 19:48 на нерегулируемом перекрёстке улиц Горького и Ленина. Об этом сообщили в полиции.

54-летний водитель управлял автомобилем и сбил 45-летнюю женщину. Она в больнице, ей оказывают помощь.

Машину отправили на спецстоянку. Водителя отстранили от управления автомобилем.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.