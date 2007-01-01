В Тарусе женщина пострадала в автомобильной аварии
Авария произошла в воскресенье, 7 июня, в 19:48 на нерегулируемом перекрёстке улиц Горького и Ленина. Об этом сообщили в полиции.
54-летний водитель управлял автомобилем и сбил 45-летнюю женщину. Она в больнице, ей оказывают помощь.
Машину отправили на спецстоянку. Водителя отстранили от управления автомобилем.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.
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