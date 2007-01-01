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Авто и транспорт

В Тарусе женщина пострадала в автомобильной аварии

Евгения Родионова
08.06, 16:30
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Авария произошла в воскресенье, 7 июня, в 19:48 на нерегулируемом перекрёстке улиц Горького и Ленина. Об этом сообщили в полиции.

54-летний водитель управлял автомобилем и сбил 45-летнюю женщину. Она в больнице, ей оказывают помощь.

Машину отправили на спецстоянку. Водителя отстранили от управления автомобилем.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

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