Калуга заняла 26 место в рейтинге доступности бензина

Он учитывает, сколько АИ-92 могут купить жители Калужской области на среднюю зарплату по региону.

Рейтинг опубликовал РИА «Новости».

Согласно аналитическим данным, больше всего бензина на среднемесячную зарплату могут купить москвичи – 2533 литра при его средней стоимости в столице в апреле 64,11 рубля.

На втором месте жители Чукотки. На среднечукотскую зарплату можно залить в свои закрома 2500 литров АИ-92 по цене 76 рублей за литр. Именно столько он стоил в апреле в Чукотском автономном округе.

Замыкает тройку лидеров доступности бензина – Ямало-Ненецкий автономный округ. За здешние зарплаты можно приобрести 2400 литров бензина по цене 65,06 рублей за литр.

Калуга в этом рейтинге на 26 месте.

Среднемесячной зарплаты автомобилиста хватит на 122 литра АИ-92 при его стоимости 60,85 рубля. При этом бензин за год по данным агентства на заправках Калужской области подорожал на 12,6%

Кстати, замыкает рейтинг Ингушетия. На среднеингушскую зарплату можно купить 638 литров бензина по цене 61,99 рубля.

А на среднестатистическую российскую зарплату можно приобрести 1405 литров 92-го при его средней по стране цене в 63,55 рубля за литр.