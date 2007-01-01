Зацеперы опять атаковали калужский троллейбус

Инциденты стали систематической проблемой, сообщили 5 июня в «Управлении Калужского троллейбуса».

В этот раз группа несовершеннолетних пыталась снова зацепиться за лестницу троллейбуса в районе «Силикатного» и на улице Билибина.

- Подобные действия влекут к административной ответственности подростков, а также родителей несовершеннолетних нарушителей, - напомнили в УКТ. - Также просим пассажиров быть бдительными и сообщать о подозрительных лицах и вещах оставленных без присмотра по номеру единой экстренной службы - 112.