Зацеперы опять атаковали калужский троллейбус
Инциденты стали систематической проблемой, сообщили 5 июня в «Управлении Калужского троллейбуса».
В этот раз группа несовершеннолетних пыталась снова зацепиться за лестницу троллейбуса в районе «Силикатного» и на улице Билибина.
- Подобные действия влекут к административной ответственности подростков, а также родителей несовершеннолетних нарушителей, - напомнили в УКТ. - Также просим пассажиров быть бдительными и сообщать о подозрительных лицах и вещах оставленных без присмотра по номеру единой экстренной службы - 112.
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