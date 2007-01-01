В Калуге осудят водителя, виновного в аварии

В пятницу, 5 июня, прокуратура города Калуги сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 57-летнего мужчины.

По данным ведомства, его обвиняют в автомобильной аварии.

— Мужчина ехал за рулём грузовика «BEIBEN» с прицепом по трассе «Золотое кольцо» в районе деревни Пучково. Он превысил скорость и врезался в стоявшую легковушку «LADA LARGUS». От удара «Ладу» отбросило прямо на 54-летнего пешехода. Тот получил тяжёлые травмы, - пояснили в прокуратуре.

Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Кроме того, ему могут запретить садиться за руль на три года.