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Авто и транспорт

В Калуге осудят водителя, виновного в аварии

Евгения Родионова
05.06, 12:00
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В пятницу, 5 июня, прокуратура города Калуги сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 57-летнего мужчины.

По данным ведомства, его обвиняют в автомобильной аварии.

— Мужчина ехал за рулём грузовика «BEIBEN» с прицепом по трассе «Золотое кольцо» в районе деревни Пучково. Он превысил скорость и врезался в стоявшую легковушку «LADA LARGUS». От удара «Ладу» отбросило прямо на 54-летнего пешехода. Тот получил тяжёлые травмы, - пояснили в прокуратуре.

Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Кроме того, ему могут запретить садиться за руль на три года.

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