В Калуге осудят водителя, виновного в аварии
В пятницу, 5 июня, прокуратура города Калуги сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 57-летнего мужчины.
По данным ведомства, его обвиняют в автомобильной аварии.
— Мужчина ехал за рулём грузовика «BEIBEN» с прицепом по трассе «Золотое кольцо» в районе деревни Пучково. Он превысил скорость и врезался в стоявшую легковушку «LADA LARGUS». От удара «Ладу» отбросило прямо на 54-летнего пешехода. Тот получил тяжёлые травмы, - пояснили в прокуратуре.
Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Кроме того, ему могут запретить садиться за руль на три года.
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