В Калуге на дороге арестовали 9 машин

Судебные приставы и сотрудники полиции провели рейд в Анненках.

Специальный прибор выявлял в потоке машины, за владельцами которых числятся долги.

Всего было арестовано девять автомобилей.

- Среди арестованных машин были и дорогостоящие транспортные средства, например, внедорожник «Тойота Лэнд Крузер», - прокомментировали 5 июня в Управлении Федеральной службы судебных приставов по калужской области. - Если в ближайшее время собственники машин не заплатят по счетам, то их автомобили будут оценены и реализованы на торгах.