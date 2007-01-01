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Авто и транспорт

В Калуге на дороге арестовали 9 машин

Дмитрий Ивьев
05.06, 10:38
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Судебные приставы и сотрудники полиции провели рейд в Анненках.

Специальный прибор выявлял в потоке машины, за владельцами которых числятся долги.

Всего было арестовано девять автомобилей.

- Среди арестованных машин были и дорогостоящие транспортные средства, например, внедорожник «Тойота Лэнд Крузер», - прокомментировали 5 июня в Управлении Федеральной службы судебных приставов по калужской области. - Если в ближайшее время собственники машин не заплатят по счетам, то их автомобили будут оценены и реализованы на торгах.

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