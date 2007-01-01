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Авто и транспорт

В Калужской области хотят построить обход Балабаново

Дмитрий Ивьев
05.06, 09:51
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша на ПМЭФ-206 обсудил с руководством холдинга «Автобан» реализацию крупных инфраструктурных проектов. Во встрече также принял участие Анатолий Артамонов.

Одной из главных тем стало строительство обхода города Балабаново. Новая дорога должна разгрузить город от большегрузного и транзитного транспорта, а также обеспечить бесперебойное сообщение между Балабаново, Ермолино, Обнинском и соседними поселками в часы пик. Сейчас власти прорабатывают все возможности для запуска этого масштабного проекта.

Губернатор выразил надежду на новые успешные совместные работы.

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