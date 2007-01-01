Расписание поездов между Калугой и Москвой изменится на длинных выходных

На следующей неделе по случаю Дня России нас ждут три выходных дня – с 12 по 14 июня.

Московская железная дорога сообщила, что это повлияет на расписание поездов.

11 июня они будут ходить по расписанию пятницы, 12 и 13 июня - по расписанию субботы.

Также будут назначены дополнительные поезда:

№7007/7008 Москва (Киевский вокзал) – Калуга-1 — 13 июня,

№7023/7024 Калуга-1 – Москва (Киевский вокзал) — 11, 13 июня.

Кроме того, вместо поезда №7191 Москва – Малоярославец 11 июня поедет поезд №7093/7094 Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 отправлением в 20:35.