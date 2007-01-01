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Новость дня Авто и транспорт

Расписание поездов между Калугой и Москвой изменится на длинных выходных

Дмитрий Ивьев
04.06, 10:45
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На следующей неделе по случаю Дня России нас ждут три выходных дня – с 12 по 14 июня.

Московская железная дорога сообщила, что это повлияет на расписание поездов.

11 июня они будут ходить по расписанию пятницы, 12 и 13 июня - по расписанию субботы. 

Также будут назначены дополнительные поезда:

  • №7007/7008 Москва (Киевский вокзал) – Калуга-1 — 13 июня,
  • №7023/7024 Калуга-1 – Москва (Киевский вокзал) — 11, 13 июня. 

Кроме того, вместо поезда №7191 Москва – Малоярославец 11 июня поедет поезд №7093/7094 Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 отправлением в 20:35.

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