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Авто и транспорт

В Бабынинском районе конфисковали автомобиль мужчины за повторную пьяную езду

Евгения Родионова
04.06, 09:45
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В четверг, 4 июня, прокуратура Бабынинского района сообщила о вынесении Сухиничским районным судом приговора в отношении 34-летнего мужчины.

По данным ведомства, он признан виновным в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде.

— В ноябре 2025 года мужчина управлял своим автомобилем в посёлке Воротынск, пока его не остановили сотрудники ГАИ. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался, - уточнили в прокуратуре.

Ранее его уже привлекали к ответственности за такое же нарушение.

Суд приговорил его к 320 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на три года.

Автомобиль конфисковали.

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