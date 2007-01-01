На двух улицах Калуги запланировали ямочный ремонт

Асфальт будут приводить в порядок в районе дома №136 на Грабцевском шоссе, а также на участке улицы Генерала Попова от дома №8а до улицы Новоспасской.

Такие данные опубликовала администрация города.

По информации чиновников, за минувшую неделю ямочный ремонт проводился на улицах Карпова, Набережной, Никитина, Социалистической, Телевизионной, Кубяка.