Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт На двух улицах Калуги запланировали ямочный ремонт
Авто и транспорт

На двух улицах Калуги запланировали ямочный ремонт

Дмитрий Ивьев
04.06, 07:31
0 380
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Асфальт будут приводить в порядок в районе дома №136 на Грабцевском шоссе, а также на участке улицы Генерала Попова от дома №8а до улицы Новоспасской.

Такие данные опубликовала администрация города.

По информации чиновников, за минувшую неделю ямочный ремонт проводился на улицах Карпова, Набережной, Никитина, Социалистической, Телевизионной, Кубяка.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ill6MHlnY3puQ1lxcjZpNW1FRXV3OFE9PSIsInZhbHVlIjoiaU44d0xJWkNiamtJbWlvR3VGRE0xZFVLVndrOXV0VEJoT1J6WGxqTWpVZFFhcHI1NDFhbHg0R3loWTlNOWVzOU9FeUFLMVR0d2lhVUZzWVpBV0NoWTlzUGhJcDNWTE1JVmE1SC8vS2VJVTIrM21Hd2VKUy96VGh4cGdHSWpWbVdhem9uRHRzT1NzT3MzTVEzVUNPSk5IdDhVYXVoMU9PR1RYUzQ5UTZXSkg3U3B5SzIyRncxQkw0L2MrVUN1bkNVK1FmYnBsS2hGaVVsUTE5akxEb0Z1eGpHTmVrU3RpU2NVaUhHMlZ0Q3lDaUQ3eVNaYWJWdVZ1T3lQaGZOY2E4MjNKZFRvVmc5MW1qT1ZUb2l3NkRnS0VrbC9CVk1BMWVodTdtbUhaK0k4dnlBMXRKVHM3TzA2RGc3amFLelYrSEZQQldyb2pnYVJHbzBSUWJ5K1ZiYVpwdG5QQ2ZoSjZGMXczNGVBY3M0bTgzcG4yeEJoMFErMWZQMzZ1cWcrUEMreEcxL2RDMU9ndlNENTBORkwwdDdaZy84Z3hHSDhUR3ZDUXJaL0IwRmhZMGJGcThUL1RjYWhpVHV1VmJUNXF3MCIsIm1hYyI6IjNlMGNlNDAxMWQ4NTRkZDg0YTM1Y2FiYTc2ZWRlZmNjMTJjMjAzMzExNmZjMTBkMDdmNThkNTViYTAyYTI1YjUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InNDYzdGNTZyaVIzbURWV3JaLzNCTGc9PSIsInZhbHVlIjoiSWlWajJkVkFWcnBIeDIvUWIvTlVVdW1mSllCL29aWHlhQkNVa0orZjhnT05nTUxxb2VybTlWdjRwRlNPMU9HQ3kzMWU0d21RUFpmNzdlZU0ySmwwU3AwRU0ybGNoVVZwbk10T0FHSng1NzZKekFueklhZnBnMlFPOG5jc1IxeDlQSjZ3c0pjdmZKa1NIWkphNHJSVXZKeEtaNm1WT2VJZDJkdERHSDdsTlRhZ2l1ZElaeVcvaDVKUGxQSTg2M0luQVhNbjZTMnQ4Si9FZ3Bzbzhlb3hWY0NQdTRWQkIvSERyYzQ4OU50V25hcGlXZGhJZ0pLTmJYL21JSHdzdkNSaVlRRmxMcGJHZkJ3ditVSXgzVElqWlhpSFRpdU4vSU1TN25JSjlaM0R0U0U5Nk03Y1FNbmQrYXVMdURkRFRqQ3NqWmVQckhXMmo4bi9FeUJaaTZSNWNBMVJGeHFoTk9tOEVrQ2VKUjhHSTcwQzFReDFGNXNqVVRMVEp5WjVKd1VjRUM4SlJ6VzJsRlZ1eWl4Z2JNeGZtcVFqUFNaUkdNYVBYNkc5cUNCamhTM0g0bDg5SVVqMkY0V0Vsd3hNRGtlOWE3d0sxZkE1Mys4U2ppS2o5TmRFT2IwMnVMOHlMdXBRb3JkeGRDOXF3VnByaGVIMUJNOGNDMGg5enQ3ejVodkFrc3NhY25tM2JrOWREMVNMVFVRa0hGd1l5U2JLNlZ0aVhDN01pNkZmejhuZ3grc3VJTFlodDV2WVphbVY0T0h0YnVkL2hJVHBqVVRXVUZpMDFLYVp3Z0Zwc09xQUZpSHJrZUNmdDU1MHZUK2FGYzFCOTVOblZJb3lRNnFHOVlHdiIsIm1hYyI6IjI1ODFkNjQxYjQ2MDNmOWYwNDRlMjNhYjY2M2U0MjhkZmMxMTM3MDA0NmE1ZjI0NDQ3MTI0OWJkZWIwM2Q5ODgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+