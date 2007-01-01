В центре Калуги ограничат движение

В четверг, 4 июня, аварийные работы запланированы на перекрестке улиц Чижевского и Ленина, сообщили в городской администрации.

С 10:00 движение там будет ограничено.

Сколько именно продлится ремонт, власти пока не уточняют.

Водителей просят заранее планировать свои поездки с учётом возможных пробок в этой части города.