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Авто и транспорт

Авария собрала пробку в центре Калуги

Дмитрий Ивьев
04.06, 08:45
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Утром в четверг, 4 июня, на пересечении Старого Торга и улицы Набережной столкнулись легковые автомобили «Рено» и «Шкода».

По предварительным данным, травм никто не получил, водители самостоятельно заполнили бланки для страховых компаний, однако в час пик в пробке стояли и Набережная, и Старый Торг с улицей Кутузова.

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