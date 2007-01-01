Авария собрала пробку в центре Калуги
Утром в четверг, 4 июня, на пересечении Старого Торга и улицы Набережной столкнулись легковые автомобили «Рено» и «Шкода».
По предварительным данным, травм никто не получил, водители самостоятельно заполнили бланки для страховых компаний, однако в час пик в пробке стояли и Набережная, и Старый Торг с улицей Кутузова.
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